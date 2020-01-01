نجوى كرم تتلقى مفاجأة سارة من جمهورها!

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعرب محبّو الفنانة اللبنانية نجوى كرم في كل أنحاء العالم عن محبتهم الشديدة لها وذلك من خلال نشر بطاقة هوية جديدة لهم، تعبّر عن انتمائهم لخط كرم الفني بعنوان "الجيش النجواني".

وتتضمنت هذه البطاقة على الاسم و البلد والصورة الشخصية، وكذلك كُتِبَ عليها القسم الآتي: "نقسم بالله العظيم أن نبقى نجوانيين إلى أبد الآبدين"، ويشمل ذلك توقيع الفنانة نجوى كرم.

وشاركت نجوى كرم هذه البطاقات على صفحتها الرسمية عبر موقع تدوين التغريدات تويتر، معبرة عن سعادتها بمجهودات محبيها وعشقهم لها.

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