أحمد السقا يكشف عن علاقته بمي عمر (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:10 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حلت الفنانة مي عمر ضيفة برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنچي علي عبر نجوم إف إم.

وأشاد الفنان أحمد السقا، خلال مكالمة هاتفية بالبرنامج بموهبة مي عمر ،مؤكداً أنها من أفضل الشخصيات التي تعامل معها بحياته ، وأن بساطتها هي التي تجعلها ان تصل للجمهور .

وأستعاد السقا ذكرياته أثناء تصوير مسلسل ولد الغلابة والتي شاركته في بطولته مي عمر ، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2019 .

يشار أن السقا شارك في تقديم برنامج "اغلب السقا"، والذي خاض به السباق الرمضاني لعام 2020 ، وتم طرحة على قناة " mbc"، وتدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع رزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.


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