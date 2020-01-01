أرنولد: أريد أن أصبح مثل ميسي ورونالدو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:36 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
صرح الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بأنه يريد أن يصبح مثل النجمين الكبيرين، ليونيل ميسي  وكريستيانو رونالدو.


ويعد أرنولد أحد أهم ركائز نادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسمين الجاريين، حيث تطور مستواه بشكل ملفت، جعله ضمن أفضل اللاعبين في مركزه حالياً.

وقال أرنولد لصيحفة "تيليجراف" البريطانية: "أتمنى أن أصبح قائداً لنادي ليفربول".


وتابع: "حلم شارة القيادة يروادني منذ فترة بعيدة، وإذا لم أحققه سأشعر بإحباط شديد".

وأضاف: "أحاول أن أكون قدوة في ليفربول، أريد أن أصبح مثالاً يحتذي به اللاعبون الصغار".

واستطرد: "أنا جزء من هذا النادي لا شك، وأريد أن أكون مؤثراً، وأتطلع للقيام بجميع الأدوار خلال الأوقات الصعبة".


وأتم: "أتخذ رونالدو وميسي قدورةً لي، لن تراهكما يسترخيان أبداً، رونالدو فاز بدوري الأبطال خمسة مرات، وإذا سألته سيقول أتطلع للمزيد".

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