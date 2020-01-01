درة تطالب بحق الطفل السوري المغتصب بلبنان

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نشرت الفنانة درة، تغريدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تطالب فيها حق الأطفال الذي تم إغتصابهم.





كتبت درة " :"مغتصبي الأطفال هم وحوش بشرية يستحقون الإعدام...و يجب حماية الأطفال في كل أنحاء الأرض منهم. جريمة يقشعر لها البدن..الاعدام لمغتصبين الطفل السوري".





حازت التغريدة على اعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاً:"‏‎يجب التنديد بهذه الأفعال و المعاقبة عليها أولا ، لكن هذا يجب أن يكون مصحوبا بتدابير أخرى على مستوى المجتمع بحيث يتم القضاء على هذه الحاجة ، ان صح التعبير ، اللاإنسانية". ، وكتب معجب آخر:"‏‎يجب علينا أن نكون يدا واحدة للقضاء نهائيا على هذا السلوك الهمجي" .





ويشار إلى أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.



