لأول مرة.. مي عمر تتحدث عن مسلسلها الجديد "لؤلؤ" (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أكدت الفنانة مي عمر أن دورها في مسلسل "لؤلؤ" ، التي تخوض به البطولة المطلقة لأول مرة مختلف تماماً عما قدمته من قبل.

وخلال لقاءها مع الإعلامية إنچي علي، في أسرار النجوم أكدت أنهم بدءوا العمل علي المسلسل منذ ستة أشهر ومن المفترض بدء تصويره الشهر المقبل ، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم لعام 2021 .

وأوضحت مي أن مخرج العمل هو محمد عبدالسلام ويعتبر "لؤلؤ" ، التجربة الأولي له وأنها ليست خائفة من كونها التجربة الأولى له كمخرج ، مشيره انها عملت معه من قبل كمخرج مساعد مع زوجها محمد سامي ، كما أنها المرة الأولي للكاتبة زينب عزيز في تجربة تأليف المسلسلات.

مسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولته كل من مي عمر، إدوارد، أحمد زاهر وكوكبة من نجوم الفن، تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام.


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