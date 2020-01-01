عاجل.. أمريكا تسجل 53 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، نحو 53 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في آخر 24 ساعة، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، وسجلت الولايات المتحدة، أمس الخميس، 48 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة. 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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