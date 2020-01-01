رامي صبري يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل أغنية "خطيرة" المرتقب طرحها



"غريب الحب"

كان آخر عمل لرامى صبرى، أغنية " غريب الحب" تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، ولاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.











"غريب الحب"

كشف الفنان رامي صبري، النقاب عن تفاصيل أغنيته الجديدة " خطيرة"، التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال رامي صبري: "انتهيت من تسجيل أغنية (خطيرة) وهي من ألحاني وكلمات تامر حسين وتوزيع ومكس وماستر جلال الحمداوي" .وتمنى صبري، أن تنال الأغنية إعجاب محبيه وجمهوره، مشيرًا إلى انها ستطرح قريبًا للاستماع والمشاهده عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).يذكر أنها لم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم، وأغنيه الأخيرة "فرص تانية".