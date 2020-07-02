مي عمر تكشف كواليس أول لقاء بينها وبين الزعيم في "عفاريت عدلي علام" (فيديو)

حلت النجمة الشابة مي عمر ضيفة برنامج "أسرار النجوم" ، الذي تقدمه الإعلامية إنچي علي ، والمذاع علي نجوم إف إم ، وتحدث عن الكثير من الأمور.وأكدت أنها تمنت كثيراً العمل مع الزعيم عادل إمام ، قبل أن سنحت لها الفرصة في مسلسل " عفاريت عدلي علام".وقالت أن أول مشهد كان من المفترض مع الزعيم وأنها كانت تشعر بحالة من التوتر داخل غرفة الملابس الخاصة بها وعندما سمعت نقراً علي الباب فصرخت قائله "مين" ، لتتفاجئ بعد أن فتحت الباب لتجد الزعيم أمامها.وأضافت أنه جاء ليهنئها علي أول يوم تصوير قائلاً لها : مبروك علي أول يوم تصوير إن شاء الله تعملي شغل جيد ، إنتي شاطرة " ، فأنا في الحقيقة مش مصدقة إنه جالي علشان يباركلي.يذكر أن آخر أعمال مي عمر كانت مشاركتها في مسلسل "الفتوة"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته كل من ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، أحمد خليل، نجلاء بدر، إنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.