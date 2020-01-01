عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر

تداول البعض أنباءًا من داخل مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، تفيد بتحسن الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي.

وقالت الأنباء أن حالة الفنانة الكبيرة بدأت تتحسن تدريجيًا، بالرغم من كونها  لا تزال على جهاز تنفس صناعى اختراقي.

كانت أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في تصريحات صحفية ما أثير حول تدهور الوضع الصحي لوالدتها.

وأوضحت أن جميع ما جاء بهذا الصدد لا يعدو كونه مجرد شائعات لا أساس له من الصحة، فحالة والدتها مستقرة وما زالت كما تتلقى العلاج في العزل الصحي.





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