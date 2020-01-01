الأهلي يطالب وزير الرياضة بحسم أزمة لافتة نادي القرن

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:50 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
طلب النادي الأهلي من وزراة الشباب والرياضة اليوم، سرعة التدخل لحسم أزمة "لافتة نادي القرن" التي وضعها نادي الزمالك على أسوار النادي.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي في بيان رسمي اليوم: "قام الأهلي بإرسال مذكرة رسمية لوزارو الشباب والرياضة لإزالة لافتة القرن من أسوار النادي".

وتابع: "نادي القرن علامة تجارية مسجلة باسم الأهلي، ويعد الأمر انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، وفقاً للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002".

وأضاف: "تعدى رئيس نادي الزمالك على حقوق الأهلي، وهو ما يؤدي لحدوث فتنة بين الناديين".

وواصل: "بموحب القانون رقم 71 لسنة 2017، فإن وزارة الرياضة هي المنوط بها التحقق من التزام الهيئات الرياضية بالقوانين".

واستطرد: "وزارة الشباب والرياضة يجب أن تتدخل لإزالة تلك اللافتة وإزالة العبارة من الموقع الرسمي، ومن بطاقات العضوية".

وأردف: "الأهلي سيتخذ إجراءات رادعة نحو هذا الأمر، حيث أن هذا التعدي غير مسئول بالمرة".


وأتم: "الأهلي أرسل إنذاراً على يد محضر لنادي الزمالك، بسبب تعديه على تلك العلامة التجارية".

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