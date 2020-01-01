أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس









تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم الخميس عن رغبة مسئولي يوفنتوس في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في مركز خط الوسط بالرغم من التعاقد مع البرازيلي آرثر من برشلونة الإسباني.





يوفنتوس يبحث تدعيم خط الوسط





أكد تقرير صحفي إيطالي، أن مسئولي يوفنتوس يفكرون في التعاقد مع لاعب وسط مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان يوفنتوس قد تعاقد مع النجم البرازيلي آرثر رسميًا، مقابل رحيل لاعب وسطه البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة.





وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، إن آرثر هو الصفقة الأولى لفابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفي، للموسم المقبل.





وذكرت الصحفية الإيطالية: "لكنها ربما لن تكون الأخيرة، حيث يرغب في ضم عناصر أخرى في مركز الوسط".





وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من لاعبي الوسط المرشحين للرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف.





وأوضحت الصحيفة أن الأسماء هم سامي خضيرة، الذي يعاني من إصابات متكررة، "وبالتالي يسعى النادي لتدعيم خط وسطه بصفقات مميزة".





ويأتي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على رأس المطلوبين لتدعيم وسط ملعب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويحاول مسؤولو السيدة العجوز تخفيض سعر النجم الفرنسي بول بوجبا، بإدراج الثنائي رابيو ورامزي في الصفقة.





وبيّنت الصحيفة: "لكن مانشستر يونايتد يرفض فكرة التفريط فيه من الأساس".





ويراقب يوفنتوس أيضًا وضع جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، وأحد اللاعبين المفضلين لماوريسيو ساري.



