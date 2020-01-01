على طريقتها الخاصة.. ديانا هشام تحتفل بعيد ميلادها

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحتفل اليوم الفنانة الشابة ديانا هشام بعيد ميلادها ، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

وظهرت بالصورة بإطلالة كاچول ، وعلقت قائلة : اليوم عيد ميلادي يا جماعة ، بحبكم.

وهنأها الكثير من متابعيها ومن أبرز التعليقات " العمري كله ليكي يا حبيبتي وإنتي مبسوطة ومحققة كل أحلامك".

يذكر أن آخر أعمال ديانا هشام، مسلسل "حب عمري"، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته الفنان هيثم شاكر وأماني كمال وسهر الصايغ، وعرض المسلسل خلال السباق الرمضاني الماضي.

ومسلسل "قوت القلوب" التي شاركت فيه مع عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وهايدي رفعت وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة.

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