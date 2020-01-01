صفقة تبادلية كبري بين الزمالك وبيراميدز

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون لنادى الزمالك فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع ثلاثي بيراميدز نبيل عماد دونجا وعبدالله بكري ورجب بكار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت تقارير صحفية ان الزمالك عرض إعارة كل من إمام عاشور وبيع أحمد رفعت ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر ومبلغ مالي لضم ثلاثي بيراميدز.

واوضحت تقارير صحفية أن بيراميدز يرفض إجراء صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ويريد البيع والشراء بمقابل مادى

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