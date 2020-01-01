على رأسهم كوليبالي.. جوارديولا يختار بين ثلاث مدافعين

يرغب بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي فى تدعيم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة،خاصة بعد الإصابات التى ضربت الفريق خلال الموسم الحالي.





وذكرت صحيفة “التايمز” فإن كل من السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، والإسباني باو توريس لاعب فياريال الإسبانى ، والبرتغالي روبن دياز لاعب بنفيكا البرتغالي مرشحين للعب فى صفوف السيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



