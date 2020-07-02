فيديو نادر لصابرين في طفولتها أثناء غنائها "لولا الملامة"





شاركت النجمة صابرين بفيديو نادر لها في طفولتها ، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ةوظهرت بالفيديو وهي تغني "لولا الملامة يا هوي لولا الملامة "، وعلقت قائلة : "وأطير وارفرف في الفضا".جدير بالذكر أن صابرين، خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "ليالينا 80" ويشارك في بطولته الفنانة غادة عادل وميدو عادل وإياد نصار ومنة فضالي.يشار إلى أن آخر ظهور لصابرين فى السينما كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد، وشارك فى بطولته آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا وبيومى فؤاد وأحمد كمال وعزت العلايلى وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.