"التموين" تزف بشرى سارة بشأن احتياطي السلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إن ملف التموين والتجارة الداخلية من أهم الملفات الاقتصادية على المستوى القومي في الدولة، معلقًا: "لدينا تعاملات مع كل الشعب".





وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المستفيدين من دعم الخبز وصلوا إلى 70 مليون مواطن، وأن المستفيدين من دعم السلع التموينية وصلوا إلى 64 مليون مواطن.





وأوضح أن ما تم في مسألة الدعم حقق نقلة نوعية كبيرة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن الدعم المقدم للمواطنين أصبح 3 أضعاف ما كان عليه في عام 2013، حيث وصل إلى ما يقرب من 90 مليار جنيه، متابعًا: "لدينا فائض من الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يفوق دول متقدمة".



