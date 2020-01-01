نائب رئيس جامعة بنها: استطعنا الحفاظ على التواجد ضمن الكبار في تصنيف شنجهاي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
هنأ ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للبحوث والدرسات، أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعة، بمناسبة تصنيف الجامعة ضمن أفضل جامعات العالم في تخصص العلوم البيطرية للمرة الثانية على التوالي، في تصنيف شنغهاي للموضوعات 2020.

وأضاف الجيزاوي، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تصنيف شنغهاي من أقدم التصنيفات العالمية للجامعات في العالم وأكثرها صعوبة.

تابع: هذا التصيف يتم من خلال أحد الجهات العلمية في مدينة شنغهاي بالصين منذ عام 2003، تصنيف موضوعي قائم على مؤشرات حقيقة قابلة للقياس.

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