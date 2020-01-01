خبير تربوي: امتحانات الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط

قالت الخبيرة التربوية الدكتورة عبير عبدالقادر، إن امتحانات الثانوية العامة التي تمت اليوم الخميس 2 يوليو 2020 كانت في مستوى الطالب المتوسط.





وأضافت "عبدالقادر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك أشخاص دائما ما يشكون من امتحانات الثانوية العامة، قائلة: "نعترف إن في ناس دايما لازم تطلع تقول على الحلو وحش ودايما تختلق الأكاذيب".





وتابعت: دائما نسأل الطالب الذي يتحدد من خلاله مستوى الامتحان "هل جه سؤال من برة المنهج، أو غير مباشر"، والامتحانات حتى الآن في مستوى الطالب، والأهم من الامتحانات هو الخوف والهلع من فيروس كورونا ومن العدوى، ومن لجان الامتحانات، رغم أنه حتى لم يتم تسجيل أي حالة كورونا في الامتحانات.



