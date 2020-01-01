داخلية غزة تعلن ضبط خلية موجهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

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أعلنت الأجهزة الأمنية في غزة، أنها اكتشفت خلية موجهة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الخلية المضبوطة كانت تقوم بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة الفلسطينية، لافتة إلى أنه تمت مصادرة مبالغ مالية بحوزة الخلية المضبوطة.



وحسب قناة الغد الفضائية، فإن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع عناصر الخلية المضبوطة.