خبير تنمية بشرية: ثورة 30 يونيو أثبتت أن الشعب نسيج واحد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، تاريخ مصر لن يتغير وسيكتب أن جماعة الإخوان خططوا لانهيار الدولة ومؤسساتها، لافتا أنه في حالة انهيار مصر ستنهار 22 دولة في المنطقة.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بدأوا بتهريب المساجين وحرق أقسام الشرطة وقطع طرق، لافتا الشعب المصري استوعب اللعبة وخرج لتحرير نفسه. 

أضاف جامعة الإخوان فكرهم محدود وظنوا أن الشعب المصري سيستمع إليهم لكنه كشفهم، وما حدث في 30 يونيو يدل على أن الشعب المصري نسيج واحد ويمتلك قبضة واحدة.

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