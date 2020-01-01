داعية إسلامي: مبدأ الإخوان "إذا لم تكن معي فأنت ضدي" (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الداعية الإسلامي سيد زايد، إن الأديب عباس العقاد، هاجم الإخوان المسلمين ووصفهم بـ"الخوان المسلمين"، لأن الخيانة في دمهم، حيث قتلوا النقراشي والخازندار.


وأضاف "زايد" خلال مشاركته في برنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الإخوان تآمروا على مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، وكل من خالفهم، لأن مبدأهم إذا لم تكن معي فأنت ضدي، وهذه ليست مبادئ الدين.

وتابع: "الإخوان كان عندهم قاعدة تقول "كن بين يدي المرشد كالميت بين يدي المغسل"، وهو ما يمثل ضياعا للعقل".

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