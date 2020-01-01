داعية يروي تفاصيل مهاجمته للمعزول مرسي أثناء توليه الحكم

روى الداعية الإسلامي سيد زايد، موقفا حدث معه أثناء فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي لحكم مصر.









وقال زايد، أثناء مشاركته في برنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه لا يريد لمصر أن تكون إيران ثانية، وذلك حين رأى "مرسي" ينحني ليقبل يد محمد بديع.





وأضاف: "مرسي له الحرية أن يقبل يد أو قدم بديع، ولكن بما إنه وصل لسدة الحكم، ويمثل المصريين، فيجب ألا يفعل ذلك".



