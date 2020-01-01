عاصي الحلاني يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد
الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:53 ص
فايقة محمد عادل
دائما يحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني التفاعل من حين لآخر مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.
حيث نشر عاصي صورة له من داخل الإستوديو ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق : دائما الوقت في الإستوديو لا ينتهي والتحضير لأفكار جديدة مستمرة انتظرونا.
الجدير ذكره أن الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.
حيث نشر عاصي صورة له من داخل الإستوديو ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق : دائما الوقت في الإستوديو لا ينتهي والتحضير لأفكار جديدة مستمرة انتظرونا.
الجدير ذكره أن الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.