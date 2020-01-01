عاصي الحلاني يشوق جمهوره لعمل غنائي جديد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:53 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
دائما يحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني التفاعل من حين لآخر مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

حيث نشر عاصي صورة له من داخل الإستوديو ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق : دائما الوقت في الإستوديو لا ينتهي والتحضير لأفكار جديدة مستمرة انتظرونا.

الجدير ذكره أن الحلاني طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "بعشقك"، اخراج أحمد منجد وكلمات ايهاب عبدالعظيم والحان محمد عبيه، والذي يحكي قصة حب عاصي وزوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس، خلال 25 سنة من الزواج، وحياتهما العائلية وعلاقتهما بأولادهما ماريتا والوليد ودانا.

أخبار تهمك

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - ميسي يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي برباعية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على حقيقة استقالة وزير الدفاع الإثيوبي بسبب الاحتجاجات

منذ ساعة و نصف

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام خيتافي بهدف نظيف

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام خيتافي بهدف نظيف

01:28 ص

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن