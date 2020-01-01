حازم إمام يحدد صفقات الزمالك المطلوبة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:32 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن،د المراكز التي يحتاجها الأبيض لتدعيمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

تصريحات حازم إمام

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "الزمالك يحتاج للتعاقد مع ظهير أيمن قوي ولاعب وسط ورأس حربة".

وعن تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر علق حازم إمام: "لاعب مميز ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، وسيكون إضافة قوية للأهلي حال إتمام انتقاله".

ويرى حازم إمام صعوبة قيام القطبين بالوقت الحالي، بدفع أرقام خيالية في الصفقات كما كان يحدث في السابق، قائلا "من الصعب تكرار ذلك بعد أزمة كورونا التي أثرت على الأندية من النواحي المادية".

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت نادي الزمالك في الفترة الماضية بالتعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي والأنجولي آري بابل، وثنائي بيراميدز رجب بكار ونبيل عماد "دونجا".

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