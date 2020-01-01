شاهد.. "عزبة كفر شعبان" بالدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي يستعيثون بالمسؤولين

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
عرض الإعلامي محمد موسى معاناة أهالي عزبة كفر شعبان بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بسبب العديد من المشاكلات أهمها الصرف الصحي. ورصف الطرق المؤدية إلى القرية.


وناشد "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تدخل لحل المشكلة قائلا: ده إهمال جسيم لأن زي ما بنقول دايمًا إحنا محتاجين مسؤولين يشتغلوا بنفس حماس وفكر وصدق القيادة السياسية. 

وأضاف: "إحنا بنشوف الرئيس السيسي بيتجول في الشوارع في زيارات مفاجئة علي الأحياء والمدن والمشروعات القومية اللي بتشيدها الدولة.. يعني رأس الدولة بينزل بنفسه يتابع الأعمال المفروض إننا نقتدي به ودي رسالة لكل مسئول في وضع المسؤولية".

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