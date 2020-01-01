شاهد.. "عزبة كفر شعبان" بالدقهلية خارج الخدمة.. والأهالي يستعيثون بالمسؤولين

عرض الإعلامي محمد موسى معاناة أهالي عزبة كفر شعبان بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بسبب العديد من المشاكلات أهمها الصرف الصحي. ورصف الطرق المؤدية إلى القرية.









وناشد "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تدخل لحل المشكلة قائلا: ده إهمال جسيم لأن زي ما بنقول دايمًا إحنا محتاجين مسؤولين يشتغلوا بنفس حماس وفكر وصدق القيادة السياسية.



