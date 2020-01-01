داعية: "مصر كانت هتضيع في عهد الإخوان لكن الله سلّم" (فيديو)

قال الداعية الإسلامي سيد زايد، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم يكن لديها انتماءً ولا ولاءً لمصر، وهو ما ذكره مهدي عاكف حين قال "طز في مصر".









وأضاف "زايد" خلال مشاركته في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مصر التي أمرنا الله بالانتماء إليها من أيام سيدنا يوسف عليه السلام، كان الإخوان ينظرون لها على أنها حفنة من التراب.





وتابع: إن الإخوان كانوا سيفتتون مصر حينما أظهروا وثائق وخرائط مزورة توضح تبعية حلايب وشلاتين للسودان، وجزء معين يباع لحركة حماس.





وأردف الشيخ سيد زايد، "إن مصر كانت هتضيع شئنا أم أبينا ولكن الله سلّم".



