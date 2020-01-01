زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام خيتافي بهدف نظيف





تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب الفوز على فريقه خيتافي بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"كنا نعلم أننا سنعاني كثيرًا ولكن علمت ان الهدف يمكن ان يأتي بالصبر وهذا ما قمنا به".





وأضاف :"أهنئ جميع اللاعبين. في هذا الدوري، الفوز بالمباريات دائمًا ما يكلفك لهذا نود تحقيق اللقب".





وتابع :نتدرب جيدا على الصعيد البدني ويجب مشاركة جميع اللاعبين في الواجبات الدفاعية. نود أن نستمر على هذا المنوال".





وزاد :"إنهم ثلاث نقاط فقط ، ثلاث نقاط مهمة جدا ولكن لا شيء يتغير، يجب أن نكون سعداء ولكن يجب أن نستمر في العمل. إذا لم نفز بهذا الدوري فلن يكون ذلك بسبب أخطائنا ، هذه هي كرة القدم ويجب ان تعاني كثيرًَا من أجل الفوز".





وأشار :"يعاني اللاعبون والمدربون دائما خلال المباراة، لأن الفوز يتطلب ذلك. ما نقوم به ليس سهلا على الإطلاق. بدون معاناة، لن تحقق ما تصبو إليه".





وأوضح :"كل شيء يسير على مايرام، رغم صعوبة المهمة حيث نلعب كل 3 أيام. للفوز بمباراةٍ واحدة عليك بذل الغالي والنفيس".





وواصل :" ما زالت هناك مباريات كثيرة متبقية وعلينا الاستمرار".





واستطرد :"إذا واصلنا بنفس المنوال وبنفس التضامت والوحدة سنكون بخير، والآن علينا أخذ قسط من الراحة".





وعن حالة فاران بعد إصابته قال :"حاليا، لا يبدو أنه بخير، لأن الضربة كانت في عنقه، هو في منزله الآن رفقة طبيب مختص يكشف عليه، لن نخاطر كانت ضربة قوية وسنرى نتيجة التحاليل".





وأكمل حديثه :"مفتاح الفوز هو اللاعبون بدون التعب والمعاناة لن تفرح بتحقيق الغايات العظيمة، وواجبي هو نقل الهدوء والصبر وقت الأزمات، يؤمن اللاعبون بما نقوم به، بالصبر والهدوء سنسجل الأهداف".



