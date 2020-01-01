محمد موسى: وزارة القوى العاملة أصبح لها شكل مختلف منذ تولي "سعفان" قيادتها (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:25 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي محمد موسى، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان يعمل بجد وجهد شديد منذ أن تولى المسئولية في أول تشكيل وزاري جاء فيه.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن وزارة القوى العاملة أصبح لها شكلا مختلف، "فهي وزارة تحل كل مشكلات المواطنين المصريين الذين يلجأون إليها".

وتابع: "بنشوف المستشارين العماليين في كل دول العالم، عاملين شغل في منتهى الروعة، بنشوفهم بيتدخلوا لحل مشاكل المواطنين العاملين بالخارج سواء في الدول العربية أو الأوروبية".

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