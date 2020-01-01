خبير: الشعب المصري أذكى من سياسات الإخوان الخبيثة

قال الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، إن الشعب المصري عندما كشف النوايا الخبيثة لجماعة الإخوان الإرهابية خرج عليهم ولم يترك لمهم فرصة للعبث بمؤسسات ومقدرات الدولة.









وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الشعب المصر لن يناسق وراء العاطفة فهو أذكى من سياسات جماعة الإخوان الإرهابية.



