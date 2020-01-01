لجنة الفيروسات: مصر تطور لقاحات وعلاجات ضد كورونا (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن العالم بدأ الشهر السابع مع فيروس كورونا، ولكن لم يتوصل أحد إلى علاج للفيروس حتى الآن.

وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عائلات من الفيروسات، وفيروس كورونا تابع لعائلة معينة من الفيروسات، لافتًا إلى أن العلماء عملوا في دراساتهم لإنتاج اللقاح وفقًا لهذه العائلة.

وأشار إلى أن هناك شركة مصرية تصنع عقار "أفيجان"، معلقًا: "المصريين لازم يكونوا مرتاحين ومتطمنين لأن العقار يُنتج في مصر، وبسعر منخفض مقارنة بالسعر العالمي"، لافتًا إلى أنه يباع في الخارج بـ4 آلاف دولار، أما في مصر يباع بـ4 آلاف جنيه، مضيفًا أن مصر تقوم بتصنيع عقار أمريكي آخر.

وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، أن هناك عقار آخر تحت التجارب السريرية في مصر، مضيفًا أن مصر تجري تجارب على عدة لقاحات خلال هذه الفترة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إنتاج لقاح أفيجان

أخبار تهمك

أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 17 ساعة

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يقترب من عظماء ريال مدريد بعد مباراة خيتافي

منذ ساعة و 9 دقيقة

زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام خيتافي بهدف نظيف

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية كبري بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصريحات مفاجأة من نجم برشلونة عن جريزمان

منذ ساعة و 22 دقيقة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 17 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعتين

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

خبر غير سار من لجنة كورونا إلى المصريين (فيديو)

"أديب" يزف بشرى سارة عن الكورونا: "هقولكم خبر حلو" (فيديو)

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات (فيديو)

عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن عقار "ريمديسيفير" لمواجهة كورونا

توضيح مهم بشأن العقار المستخدم في علاج فيروس كورونا

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

03:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن