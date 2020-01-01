لجنة الفيروسات: مصر تطور لقاحات وعلاجات ضد كورونا (فيديو)

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن العالم بدأ الشهر السابع مع فيروس كورونا، ولكن لم يتوصل أحد إلى علاج للفيروس حتى الآن.





وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عائلات من الفيروسات، وفيروس كورونا تابع لعائلة معينة من الفيروسات، لافتًا إلى أن العلماء عملوا في دراساتهم لإنتاج اللقاح وفقًا لهذه العائلة.





وأشار إلى أن هناك شركة مصرية تصنع عقار "أفيجان"، معلقًا: "المصريين لازم يكونوا مرتاحين ومتطمنين لأن العقار يُنتج في مصر، وبسعر منخفض مقارنة بالسعر العالمي"، لافتًا إلى أنه يباع في الخارج بـ4 آلاف دولار، أما في مصر يباع بـ4 آلاف جنيه، مضيفًا أن مصر تقوم بتصنيع عقار أمريكي آخر.





وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، أن هناك عقار آخر تحت التجارب السريرية في مصر، مضيفًا أن مصر تجري تجارب على عدة لقاحات خلال هذه الفترة.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.



