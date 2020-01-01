شاهد.. ميريهان حسين تقلد أنغام (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أخبار تهمك

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام خيتافي بهدف نظيف

منذ أقل من نصف ساعة

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو شقيقة علاء عبدالفتاح وسناء سيف

منذ ساعة الا ربع

عاجل - ميسي يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كلوب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي برباعية

منذ ساعة و نصف

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة الوداد بدوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 14 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

عاجل - ميسي يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة

12:55 ص

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن