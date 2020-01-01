ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أقيم مساء أمس 3 مباريات من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الجولة ال 33، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.

ماذال الصراع قائم علي ترتيب هدافي الدوري الإسباني، حيت يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، في المركز الأول بعد أن سجل الهدف رقم 22 له هذا الموسم. 

ويأتي في المرتبة الثانية كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، والذي يمتلك 17 هدفًا، بفارق خمسة أهداف عن الأرجنتيني ميسي ويظل الصراع قائم على الترتيب.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد كالتالى:-

1_ليونيل ميسي... 22 هدفًا

2_كريم بنزيما... 17 هدفًا.

3_جيرارد مورينو.... 15 هدفًا.

4_راؤول جارسيا.... 13 هدفًا.

5_لويس سواريز.... 13 هدفًا.

6_إياجو أسباس...... 13 هدفًا.

7_أنتي بوديمير... 12 هدفًا.

8_أوكانبوكس....12هدفًا.

9_جايم جايم..... 12 هدفًا.

10_روجي مارتي....11 هدفًا.

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