نيللي كريم: لم أخف من خوض تجربة الكوميديا في "بـ 100 وش"

قالت الفنانة نيللي كريم أنها تحب الكوميديا جدا وتعرف أنها قد تحقق فيها نجاحاً لا بأس به.





وأضافت في تصريحات صحفية: "شخصيتي في الحقيقة غير الدراما تماما فأنا أقرب للكوميديا وأحب الضحك على أي شيء دمه خفيف".



