نيللي كريم: لم أخف من خوض تجربة الكوميديا في "بـ 100 وش"
الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:59 ص
قالت الفنانة نيللي كريم أنها تحب الكوميديا جدا وتعرف أنها قد تحقق فيها نجاحاً لا بأس به.
وأضافت في تصريحات صحفية: "شخصيتي في الحقيقة غير الدراما تماما فأنا أقرب للكوميديا وأحب الضحك على أي شيء دمه خفيف".
وتابعت: "لذلك كَانت لدي رغبة جامحة في تقديم عمل كوميدي يحمل الكثير من الجرأة والمغامرة وفكرت في تقديم عمل لايت، فكان مسلسل النصابين الذي تغير اسمه إلى بـ100 وش، ولم أخف بل كان حبي للتجديد أهم من الحسابات والمخاوف ولهذا تجرأت وقدمته.