نقيب الصحفيين: زمن كورونا أثبت أهمية قرارات السيسي (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:45 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
هدى عبدالرازق
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، إن الشعب المصري كان هو بداية ثورة 30 يونيو، ولو لم يكن هناك شعب قادر على الخروج، لم يحدث شيئا.

وأشار "رشوان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه لولا المخزون الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدى المصريين، ما كان أقدم الرئيس على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالاقتصاد والمجتمع.

وأضاف نقيب الصحفيين، أن زمن الكورونا أثبت أن كل ما أخذته الدولة من قرارات كان ضروريا للحفاظ على الحياة.

آخر مستجدات فيروس كورونا
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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