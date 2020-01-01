إبراهيم سعيد يكشف كواليس عرضي روما وباريس سان جيرمان لضمه

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:54 ص
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
محمد جمال

كشف إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن نادي روما الإيطالي طلب التعاقد معه أثناء تواجده في الاهلي والمطالب الماديه وراء فشل الصفقة.

وقال سعيد خلال إستضافته على قناة "Ten"  أن الأهلي طلب من النادي الإيطالي 3 مليون دولار وقتها لإتمام الصفقة لكن نادي روما إنسحب بسبب مغالاة الأهلي .

وتابع في هذا التوقيت تواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع مدير التعاقدات بالأهلي عدلي القيعي للتعاقد معي لكن الصفقة لم تتم .

وأوضح إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مسؤولي القلعة الحمراء أخفوا عرض هانوفر الألماني للتعاقد معي.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي أخفى عرض رسمي من نادي هانوفر بالدوري الألماني ولم أعلم بهذا العرض الإ بعد فترة كبيرة.

وتابع أنني من أكثر اللاعبين المصريين إستقبالاً للعروض الأوروبية في هذا التوقيت.

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روما باريس سان جيمران الأهلي إبراهيم سعيد

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