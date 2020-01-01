استمرار قضية تشهير رفعها جوني ديب على صحيفة "ذا صن"

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
وافق قاض بريطاني يوم الخميس على استمرار دعوى التشهير التي أقامها الممثل الأمريكي جوني ديب ضد صحيفة ذا صن لنشرها مزاعم بأنه أساء لزوجته السابقة وذلك بعد رفض مسعى الصحيفة لحفظ القضية.

ويقاضي ديب (57 عاما) شركة نيوز جروب نيوسبيبرز ناشرة الصحيفة ورئيس تحريرها التنفيذي دان وتون أمام المحكمة العليا في لندن بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه وتون في 2018 وصفه فيه ديب بأنه ”يضرب زوجته“.

وفي الأسبوع الماضي حكم القاضي آندرو نيكول بأن ديب لم يلتزم بالكامل بقرار للمحكمة لأنه لم يقدم تفاصيل رسائل نصية عبر الهاتف المحمول مع مساعده قال الفريق القانوني لصحيفة ذا صن إنها تشير إلى جلب مخدرات للممثل.

وتذرع آدم فولانسكي محامي الصحيفة بأن هذا يعني وجوب إسقاط القضية.

وتزوج ديب من الممثلة آمبر هيرد في فبراير شباط 2015 لكنها أقامت دعوى طلاق بعد 15 شهرا فقط. واتهمته بالاعتداء البدني أثناء علاقتهما وهو ما نفاه ديب.

وتبدأ دعوى التشهير يوم الثلاثاء القادم ومن المتوقع أن تستمر لثلاثة أسابيع. ومن المتوقع أن يدلي كل من ديب وهيرد بشهادته.

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