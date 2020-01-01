مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو شقيقة علاء عبدالفتاح وسناء سيف

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:06 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
نفى مصدر أمني، الادعاءات التي زعمتها منى سيف، شقيقة كلا من: علاء عبدالفتاح، وسيناء سيف، بأن أجهزة الأمن رفضت إدخال بعض الاحتياجات الضرورية لشقيقتها المحبوسة "سناء".

كانت منى سيف، قد نشرت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن أجهزة الأمن بإدارة سجن القناطر، رفضت إدخال بعض الاحتياجات لشقيقتها المحبوسة "سناء سيف". 

وأكد المصدر أن كل ما تردد في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة.

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في سياق منفصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي وضبط المسروقات لدى عميله.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي قيام عنصر إجرامي "سبق اتهامه في العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادي بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب، واعترف بارتكاب ثلاث حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا ثلاث دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم".

وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات. 

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

ضبطت 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

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