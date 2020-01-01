خاص.. أول رد فعل من «سعد محمد» ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان على شائعة وفاته

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:37 ص
سعد محمد
سعد محمد
علي خلاف

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الدقائق القليلة الماضية خبر وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بمرض السرطان اللعين بعد صراع مع الوباء.

سعد محمد يرد على شائعه وفاته

وبتواصل موقع «الفجر الرياضي» مع ناشئ الزمالك سعد محمد نفى تمام كل هذه الأخبار معلقاً: " الحمد لله أنا بخير والله".

وعلق سعد محمد على خبر وفاته معبرا عن حزنه الشديد قائلا: " حسبي الله ونعم الوكيل".

من جانبه تواصل علق والد سعد محمد لاعب الزمالك على خبر وفاة نجله بأنه لا يعلم لماذا نُشرت هذه الأخبار مشددا على مروجي تلك الأخبار الكاذبة بأن يتحروا الدقة لأن هذا الخبر أثر بالسلب نفسيا على نجله ووالدته وأقاربه.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور لسعد محمد ناشئ الزمالك كان من خلال مباراة السوبر المصري أمام الأهلي الغريم التقليدي والذي توج بها الفارس الأبيض بركلات الترجيح، حيث حمل البطل سعد كأس السوبر وسط فرحة جماهير القلعة البيضاء.

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