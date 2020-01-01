نجم منتخب مصر السابق: إنجازات محمد صلاح تخطت كل الأجيال





أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إنجازات محمد صلاح في الدوريات الأوروبية تخطت كل الأجيال لما وصل له من إنجازات كبيرة .





وقال سعيد خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن محمد صلاح حقق الكثير من النجاحات والألقاب الفردية والجماعية منذ إنتقاله من المقاولون لفريق بازل بالدوري السويسري خاصة وأنه حقق لقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الأهم في مسيرته.





وتابع أن صلاح حطم أرقام قياسية كبير لن يستطيع أحد الوصول إليها وحطم أحلام كل الأجيال.





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