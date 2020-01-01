نجم منتخب مصر السابق: إنجازات محمد صلاح تخطت كل الأجيال

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إنجازات محمد صلاح في الدوريات الأوروبية تخطت كل الأجيال لما وصل له من إنجازات كبيرة .

وقال سعيد خلال إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن محمد صلاح حقق الكثير من النجاحات والألقاب الفردية والجماعية منذ إنتقاله من المقاولون لفريق بازل بالدوري السويسري خاصة وأنه حقق لقبي دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الأهم في مسيرته.

وتابع أن صلاح حطم أرقام قياسية كبير لن يستطيع أحد الوصول إليها وحطم أحلام كل الأجيال.

محمد صلاح يحصل على تقييم متوسط فى مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول على تقييم متوسط فى مباراة فريقه أمام نظيره مانشستر سيتي والتي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وجاء تقييم اللاعب الدولي المصري فى المباراة 6.4 بعد أن شارك فى المباراة كاملة حيث خسر فريقه بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره مانشستر سيتي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 11 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع أحمد حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 11 ساعة

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على عرض الأهلي لشراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

الشناوي ينهي الجدل حول تنازله عن شارة قيادة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار محمد صلاح اليوم 2 نوفمبر: أداء سييء أمام أستون فيلا.. يوفنتوس يوجه صدمة قوية لصلاح

ليفربول ضد فلامينجو.. محمد صلاح يتحدث عن شعوره بعد الفوز بمونديال الأندية

تقييم سئ لمحمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر سيتي

موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز على شيفيلد يونايتد

توتنهام ضد ليفربول.. 5 أرقام قياسية حققها الريدز بعد الفوز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن