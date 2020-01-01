تقرير - حصاد المحترفين المصريين فى الدوريات الأوروبية هذا الأسبوع





شهد هذا الأسبوع فى الدوريات الأوروبية تألق كبير من لاعبي منتخبنا الوطني حيث نجح المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا فى تسجيل هدفين بمباراة فريقه أولمبياكوس أمام نظيره اوميلوس والتي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة البلاي أوف ليتوج رسميا ببطولة الدوري اليوناني الممتاز.





بينما توج لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول مع فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والذي غاب عن خزائن النادي لمدة 30 عاما رغم مشاركته فى هزيمة الريدز الثقيلة بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر البطولة الإنجليزية.





وشارك مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي فى فوز فريقه وست بروميتش على حساب نظيره نادي شيفيلد وينزداي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت يبن الفريقين ضمن منافسات الجولة الأربعين من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب " وقاد سام مرسي فريقه ويجان لفوز مهم على حساب نظيره فريق ستوك سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.





وحقق نادي بيشكتاش المحترف ضمن صفوفه لاعب وسط منتخبنا الوطني محمد النني فوزا على حساب نظيره نادي قونيا سبور بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ وشارك كريم حافظ فى هزيمة فريقه ملطية سبور أمام فنربخشة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري التركي الممتاز.





وتعرض نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه لهزيمة أمام والفرهامبتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وشارك عمر مرموش فى هزيمة فريقه فولفسبورج امام نظيره بايرن ميونيخ بالجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز.



