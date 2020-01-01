عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالة والدتها بعد أنباء تعرضها لمشكلة في التنفس





نفت أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في تصريحات صحفية ما أثير حول تدهور الوضع الصحي لوالدتها.





وأوضحت أن جميع ما جاء بهذا الصدد لا يعدو كونه مجرد شائعات لا أساس له من الصحة، فحالة والدتها مستقرة وما زالت كما تتلقى العلاج في العزل الصحي.





كان الطاقم الطبي بمسشتفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية، صرح بأن الفنانة رجاء الجداوي في المراحل الأخيرة من علاج فيروس كورونا المستجد، وأنها لم تجري مسحات جديدة وتم الإكتفاء بالثلاث المسحات.





وقال الطاقم الطبي في تصريحات صحفية، أن الفنانة رجاء الجداوي تعاني الآن من مشكلة التنفس حيث أن الأنبوبة الحنجرية هي التي تقوم بضخ الهواء إلى الرئتين، وهذا ما يشغل بالهم الآن أن تقوم الرئه بعملها الطبيعي.