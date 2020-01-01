أول تعليق من كلوب بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي برباعية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:22 ص
كلوب
كلوب
علي ماهر حلمى

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن استياءه من هزيمة فريقه أمام مانسشتر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال كلوب بعد المباراة:"‏لم نتصرف كفريق توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أسبوع، ‏لم نملك الإنسابية هم كانوا أسرع منا خلقوا فرص أكثر ولم لم نقم بذلك استحقوا الفوز بنسبة 100%، ولكن نيتجة 5-3 كان محتمل حدوثها كذلك كان يمكن أن يفوزوا بنتيجة أكبر أيضا".

وأضاف مدرب ليفربول:"مانشستر سيتي فريق لا يصدق، لم يقدموا أي لقاء سيء هذا الموسم، حتى عندما تلقوا الهزيمة أمامنا فى انفيلد دائما يلعبون بطريقة جيدة".

يذكر أن نادي ليفربول قد حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الجولة السابقة بعد أن تلقي نادي مانشستر سيتي خسارة أمام تشيلسي بنتيجة 2 / 1.

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