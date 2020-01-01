تعرف على عرض الأهلي لشراء رمضان صبحي من هيدرسفيلد

قام النادي الأهلي بإرسال عرضه الأول لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي.





ويحاول النادي الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد تاون أو تجديد إعارته لمدة موسم أخر مع الفريق.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي ويحق له بعد ذلك العودة إلى ناديه ولكنه أكد انه لا يمانع في البقاء داخل الأهلي.





وأرسل الأهلي عرض رسمي إلى نادي هيدرسفيلد تاون في الساعات القليلة الماضية لشراء عقد رمضان صبحي من الفريق بشكل نهائي مقابل 2 ونصف مليون دولار.



