محمد صلاح يحصل على تقييم متوسط فى مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى


حصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول على تقييم متوسط فى مباراة فريقه أمام نظيره مانشستر سيتي والتي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وجاء تقييم اللاعب الدولي المصري فى المباراة 6.4 بعد أن شارك فى المباراة كاملة حيث خسر فريقه بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ أمام نظيره مانشستر سيتي.

بينما حصل فودين لاعب نادي مانشستر سيتي على أعلي تقييم فى المباراة هو 8.7 حسب مانشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء بعد نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة يستمر نادي مانسشتر سيتي فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يظل نادي ليفربول الذي توج بالبطولة فى الصدارة.

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