رئيس مدينة بكفر الشيخ: "كان فيه كافيه مخبي الشيشة في المنور"

قالت المهندسة عايدة راضي، رئيس مدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، إنه تم تشميع مقهيين لمخالفتهما الإجراءات الصحية لمدة أسبوع.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، إلى أن "الشيشة" ممنوعة، ولكن هناك تحايل على الأمر، مضيفة: "كان فيه كافيه مخبيها في المنور".





وأوضحت رئيس مدينة سيدى سالم بكفر الشيخ، أنه يتم الغلق لمدة أسبوع، ومع تكرار المخالفة يتم الغلق بشكل كامل.





يذكر أن مجلس مدينة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع قوة شرطة تمكن من غلق مقهيين بقريتى أبوغنيمة، وسد خميس، لمخالفتهما تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقديم الشيشة، كما تم مصادرة 21 شيشة، ومستلزماتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.



