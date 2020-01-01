ضياء رشوان: الإعلام الغربي تناول أخبار مصر بطريقة متشائمة (فيديو)

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:59 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
هدى عبدالرازق
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، إن الإعلام الأجنبي على مدار الست سنوات الماضية كان ينشر قضايا تتعلق بوجود الدولة المصرية، وكان النشر سلبيا، وناقد، متشائم، وغير متفائل بما يجري في مصر.

وأشار "رشوان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبي لم تغير صورتها عن مصر حتى الآن، ولكن حجم الانتقاد تضائل إلى مساحة صغيرة تتعلق ببعض الأمور التي تتعلق بالحريات السياسية.

وأضاف نقيب الصحفيين، أن الملفت في تناول الإعلام الأجنبي أن كل ما ينشر يبحث عن نقطتين أو ثلاث ذات طابع سلبي في ملف صغير واحد، معتبرا أن الإعلام الغربي به قدر من التحيز في قضايا منتشرة، مستدلا بأن هناك تركيز من كثير من وسائل الإعلام الغربية على الإصابات في مصر.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، الإثنين الماضي، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.

وأكد، أنهم كانوا يدركوا منذ اللحظة الأولى لثورة 30 يونيو أنهم سيخوضون مواجهات عنيفة مع تنظيم إرهابي دولي غادر لا يعرف قدسية الأرواح، وحرمة الدماء، معتبرًا أن خطر الإرهاب كان على رأس التحديات التي كانت تواجهها الدولة على مدار السنوات الماضية، حيث سعت أيادي الشر لترويع الأمنين، وخلق حالة من الفوضى في محاولات بائسة للعودة مرة أخرى للحكم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضياء رشوان بوابة الفجر الفجر الإعلام الغربي

أخبار تهمك

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات مفاجأة من نجم برشلونة عن جريزمان

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية كبري بين الزمالك وبيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعتين

زيدان يتحدث عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام خيتافي بهدف نظيف

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 16 ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 10 ساعات

أول صدمة لـ آرثر في يوفنتوس

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

منذ أقل من ساعتين

زيدان يقترب من عظماء ريال مدريد بعد مباراة خيتافي

منذ ساعة و 9 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

السيسي: أحلام الإخوان كانت قريبة المنال لولا ثورة الشعب في 30 يونيو

عادل حمودة يفضح مخطط الإخوان ضد الإعلاميين قبل 30 يونيو

وزيرة الهجرة: الدولة لا تنظر للمصري بالخارج على أنه مصدر للنقد الأجنبي

خبير: مشروع الإخوان ضد الإنسانية والدين (فيديو)

عاجل.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد

ضياء رشوان: الإخوان تحولوا من الحلم إلى الكابوس خلال سنة الحكم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. مفاجأة سارة من داخل مستشفى العزل حول مستجدات الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

07:49 م

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

رونالدو يوجه رسالة إلى نجم برشلونة الجديد

03:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن