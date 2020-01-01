ضياء رشوان: الإعلام الغربي تناول أخبار مصر بطريقة متشائمة (فيديو)

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، إن الإعلام الأجنبي على مدار الست سنوات الماضية كان ينشر قضايا تتعلق بوجود الدولة المصرية، وكان النشر سلبيا، وناقد، متشائم، وغير متفائل بما يجري في مصر.





وأشار "رشوان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبي لم تغير صورتها عن مصر حتى الآن، ولكن حجم الانتقاد تضائل إلى مساحة صغيرة تتعلق ببعض الأمور التي تتعلق بالحريات السياسية.





وأضاف نقيب الصحفيين، أن الملفت في تناول الإعلام الأجنبي أن كل ما ينشر يبحث عن نقطتين أو ثلاث ذات طابع سلبي في ملف صغير واحد، معتبرا أن الإعلام الغربي به قدر من التحيز في قضايا منتشرة، مستدلا بأن هناك تركيز من كثير من وسائل الإعلام الغربية على الإصابات في مصر.





وفي سياق منفصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم تابع باندهاش انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 30 يونيو التي قضت على كل محاولات البعض المستميتة طمس الهوية الوطنية.





وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة، الإثنين الماضي، إلى أن هؤلاء ومن يقف وراءهم ظنوا ان أهدافهم التي يسعوا إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جميع الملايين معلنة رفضها لمحاولات من لا يدرك قيمة وعظمة مصر، مضيفًا أن القوات المسلحة كانت تتابع وتراقب مطالب جماهير الشعب العظيم وانحازت للإرادة الوطنية الحرة، استنادًا لثوابتها التاريخية وعقيدتها الراسخة باعتبارها ملاذ الشعب الآمن واتخذت قرار تاريخي.



