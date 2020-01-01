الإبراشي: "بجاحة فساد مخالفات البناء بلغت حد ليس له مثيل"

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر الآن تقوم بهدم الفساد المتمثل في مخالفة المباني التي وصلت إلى حد لا مثيل له، وتابع: "بجاحة فساد مخالفات المباني وصلت إلى حد لا مثيل له".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر تشهد أكبر عملية إزالة مباني مخالفات في تاريخها الآن، مشددًا على أن الدولة تحكم قبضتها على المخالفين وتضرب بيد من حديد على الفاسدين.





وفى سياق آخر حذر "الإبراشي"، من الاستهانة تجاه الإجراءات الطبية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع: "من يستهين بعملية عودة الحياة تدريجيًا سوف يضر بنفسه في المقام الأول ومن ثم المجتمع، وذلك سوف يرفع اعداد المصابين".





حملة إشغالات على أسواق الدقهلية

هذا وشنت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة إحدى الأسواق ورفع كافة الاشغالات بشارع محمد فتحي، ومنطقة العباسي وشارع بورسعيد وميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة.





وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٦٥٣ مضبوطة، وتحرير ١٣٦محضرًا،وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة وفتح عدد من الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات على الطريق.





وقاد الحملة العميد وائل الشربينى مدير إدارة المرافق، والرائد فاروق حماد والنقيب أبوالمعاطى غنام والنقيب رمضان عبدالمقصود.





على صعيد آخر، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غلق معمل لتصنيع المخللات بمدينة دكرنس لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم بعد ضبط 6 طن مخللات غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار وتكثيف حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول.