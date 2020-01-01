الإبراشي: "بجاحة فساد مخالفات البناء بلغت حد ليس له مثيل"
الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:44 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر الآن تقوم بهدم الفساد المتمثل في مخالفة المباني التي وصلت إلى حد لا مثيل له، وتابع: "بجاحة فساد مخالفات المباني وصلت إلى حد لا مثيل له".
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مصر تشهد أكبر عملية إزالة مباني مخالفات في تاريخها الآن، مشددًا على أن الدولة تحكم قبضتها على المخالفين وتضرب بيد من حديد على الفاسدين.
وفى سياق آخر حذر "الإبراشي"، من الاستهانة تجاه الإجراءات الطبية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع: "من يستهين بعملية عودة الحياة تدريجيًا سوف يضر بنفسه في المقام الأول ومن ثم المجتمع، وذلك سوف يرفع اعداد المصابين".
حملة إشغالات على أسواق الدقهلية
هذا وشنت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة إحدى الأسواق ورفع كافة الاشغالات بشارع محمد فتحي، ومنطقة العباسي وشارع بورسعيد وميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٦٥٣ مضبوطة، وتحرير ١٣٦محضرًا،وإبعاد الباعة الجائلين من أماكنهم المخالفة وفتح عدد من الشوارع الرئيسية وإزالة التعديات على الطريق.
وقاد الحملة العميد وائل الشربينى مدير إدارة المرافق، والرائد فاروق حماد والنقيب أبوالمعاطى غنام والنقيب رمضان عبدالمقصود.
على صعيد آخر، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غلق معمل لتصنيع المخللات بمدينة دكرنس لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم بعد ضبط 6 طن مخللات غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار وتكثيف حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول.
من جهته، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المضبوطات تشمل 50 برميل مخللات مشكلة بإجمالي وزن 6 طن، وتم سحب عينات وإرسالها للمعمل للتحليل، وتحرير محضري جنح صحية للمدير المسئول لوجود نقص في الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية واتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لوجود خطر داهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة.
كما انهارت بلكونة عقار في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتقلت قيادات حي غرب للتعامل وإزالة موطن الخطورة.
وفى ذات السياق توجه نائبا رئيس حي غرب المنصورة محمد محمود عبد اللطيف ووائل السعدني، والفريق المعاون من مسئولي الإدارة الهندسية، والكوارث والأزمات، برفقة كول امنى من قسم اول المنصورة لمكان الواقعة، موقع أحد العقارات الذى انهار جزء منة بمنطقة سيدى عبد القادر.
جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمحاسب سعد بغدادي، رئيس حي غرب المنصورة.
وبالمعاينة على الطبيعة للعقار تبين سقوط جزء من سقف بلكونة الدور الثاني العلوى، والعقار مكون من دور ارضى ودورين علويين، وخال من السكان عدى الدور الأرضي محلات.
وتم فصل المرافق عن العقار، وعمل كوردون وإزالة موطن الخطورة بالعقار، وإزالة الاثار الناجمة عن الإزالة من موطن المكان وفتح الشارع للمارة والمواطنين، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة.
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