السعودية: مركز "937" يتلقى أكثر من 10 ملايين مكالمة منذ بدء جائحة كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
كشفت وزارة الصحة السعودية، بأن مركز 937 تلقى منذ بدء جائحة فيروس كورونا أكثر من 10 ملايين مكالمة، وبمعدل يزيد على 580 ألف مكالمة في الأسبوع.

وأوضحت أن المركز إستقبل خلال شهر يونيو الماضي 2,978,293 إتصالاً، شملت عدد "387,396" إتصالاً للإستفسارات العامة و عدد " 120,356" إتصالاً لحجز المواعيد ، فيما بلغ عدد الإستفسارات الخاصة بفيروس كورونا "277,172" إتصالاً، كما بلغ عدد البلاغات "284196" بلاغاً وبلغ عدد الإستشارات الطبية "855,137" إستشارة".

وكانت الصحة قد أعلنت مؤخراً عن بدء العمل بخدمة الواتس اب لمركز إتصال الصحة 937 في مرحلتها الأولى حيث ستوفر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر رقم واتساب المركز 920005937.

كما أعلنت الصحة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق "إشارة" وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع) بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز إتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.

وتشمل هذه المرحلة " خدمة الإستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الإستشارات الطبية " وذلك على مدار الساعة.

الجدير بالذكر أن مركز إتصال الصحة 937 يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حيث إنه صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط، بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ويعمل في المركز أكثر من 1500 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة) .

ويُعد المركز أحد مراكز الإتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الإتصال في وزارة الصحة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.

كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية : ( خدمة الإستشارات الطبية مع أطباء أكفاء ، خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية ، خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين ، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية ، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج ، خدمة الشكاوى والبلاغات ، خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية ، خدمة الاستفسارات العامة، متابعة المعاملات.)

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