"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة عن إنتاج لقاح كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:20 ص
محمد أحمد علي
محمد أحمد علي
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه سيكون هناك أكثر من لقاح على مستوى العالم خلال شهور، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 13 لقاح في اختبارات سريرية على مستوى العالم ويتم تجربتهم على البني آدمين، موضحا أنه بعد تجربة اللقاح على الحيوان ويحقق نسبة كبيرة على نجاحه يتم تجربته على الإنسان، تتم على ثلاث مراحل.

وأضاف "على"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "اللقاحات الأربعة في مرحلة ما قبل التجارب السريرية، حيث في نظام تحضير، أما الدواء تحركنا في أكثر من 140 دواءً، وفحصنا كل الأدوية ووجدنا أن هناك 3 مواد لهم تأثير عال على فيروس كورونا، ولكي يتحول لدواء يتخذ بعض الوقت، وحاولنا ننتجها في صورة عينات دواء ونجربها على ناس مصابة".

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا لقاح كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إنتاج لقاح إصابات كورونا

أخبار تهمك

بالأسماء.. 3 مدربين مرشحين لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة جديدة في عقار "الحلمية".. صدر له قرار إزالة قبل توجيه السيسي بـ 24 ساعة

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرد على أنباء التعاقد مع أحمد حجازي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خاص - الأهلي: ناصر ماهر أبلغنا برفضه الانتقال لناسيونال ماديرا.. وهذه حقيقة المفاوضات لضم تراوري

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - بيراميدز يرفض رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ حوالي 13 ساعة

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا بعد سحق ليفربول: شربوا الكثير من البيرة أثناء احتفالاتهم

منذ 33 دقيقة

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء: تداعيات كورونا ضاعفت من أهمية مبادرة تشجيع المنتج المحلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تكشف موعد طرح أول لقاح لعلاج كورونا

نقيب المهن العلميين يزف بشرى سارة للمصريين حول إنتاج لقاح جديد ضد كورونا

أستاذ أمراض جلديةيكشف مفاجأة حول مصل كورونا (فيديو)

رئيس "القومي للبحوث" سابقا يكشف الدواء الأفضل لمواجهة كورونا حتى الآن (فيديو)

رئيس لجنة مكافحة كورونا: هنسمع أخبار مبشرة قريبا (فيديو)

توضيح مهم بشأن العقار المستخدم في علاج فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:49 م

"المرحلة الأخيرة".. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

إثيوبيا: مقتل وإصابة 163 شخصاً في موجة الاحتجاجات الأخيرة عقب وفاة مغن معارض

09:00 م

أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

07:02 م

خطوة واحدة تفصل انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

11:56 م

عاجل - صدمة مدوية في الأهلي بسبب رمضان صبحي

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن