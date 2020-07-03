"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة عن إنتاج لقاح كورونا

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه سيكون هناك أكثر من لقاح على مستوى العالم خلال شهور، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 13 لقاح في اختبارات سريرية على مستوى العالم ويتم تجربتهم على البني آدمين، موضحا أنه بعد تجربة اللقاح على الحيوان ويحقق نسبة كبيرة على نجاحه يتم تجربته على الإنسان، تتم على ثلاث مراحل.





وأضاف "على"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "اللقاحات الأربعة في مرحلة ما قبل التجارب السريرية، حيث في نظام تحضير، أما الدواء تحركنا في أكثر من 140 دواءً، وفحصنا كل الأدوية ووجدنا أن هناك 3 مواد لهم تأثير عال على فيروس كورونا، ولكي يتحول لدواء يتخذ بعض الوقت، وحاولنا ننتجها في صورة عينات دواء ونجربها على ناس مصابة".





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.



