ريال مدريد يقهر خيتافي بفضل راموس ويوسع الفارق مع برشلونة لـ4 نقاط





يُدين الفريق الملكي بهذا الفوز الثمين والمهم إلى مدافعه وقائده سيرجو راموس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح ريال مدريد بعد عرقلة كارفخال داخل منطقة الجزاء.





رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 74 في المركز الأول ومتفوقًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني بـ70 نقطة، فيما توقف رصيد خيتافي عند النقطة 52 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني.





ترتيب الدوري الإسباني :-









1- ريال مدريد 74 نقطة

2- برشلونة 70 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 59 نقطة

4- إشبيلية 57 نقطة

5-فيا ريال 54 نقطة

6- خيتافي 52 نقطة

7- ريال سوسيداد 50

8- أتلتيك بلباو 47 نقطة

9- غرناطة 43 نقطة

10-فالنسيا 46 نقطة

11- أوساسونا 41 نقطة

12- ليفانتي 41 نقطة

13- ريال بيتيس 37 نقطة

14- بلد الوليد 35 نقطة

15- إيبار 35 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

17- سيتا فيجو 34 نقطة

18- ريال مايوركا 26 نقطة

19- ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة

20- إسبانيول 24 نقطة





حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا وغاليًا للغاية على حساب ضيفه خيتافي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا الإسبانية".